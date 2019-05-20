Карнавал нефти и газа организовали в Ухте к 90-летию отрасли в Коми

Торжества в честь 90-летнего юбилея нефтегазовой промышленности Коми пройдут в городах, где представлена эта отрасль: Ухта, Вуктыл и Усинск. Куратором выступает министерство инвестиций, промышленности и транспорта республики.

Организаторы совместно с муниципальными образованиями подготовили сюрпризы для жителей и гостей республики, передает ИА «Комиинформ». В Ухте запланированы интерактивные и концертно-развлекательные программы, спортивные мероприятия, танцевальные соревнования и музыкальные фестивали.

Кульминацией празднования 90-летия отрасли станет Карнавал нефти и газа. В этом году в Коми широко отметят еще одну знаменательную дату - 35-летие со дня образования Усинска.