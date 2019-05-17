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Канцлер Австрии выразил уверенность в реализации «Северного потока — 2»

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Фото: Global Look Press/Danny Gohlke
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Австрия вместе с партнерами сможет реализовать энергетический проект «Северный поток — 2», уверенность в этом выразил канцлер страны Себастьян Курц.

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«Я как убежденный европеец лично считаю этот проект положительным», — поделился он мнением на пресс-конференции с главой австрийской нефтегазовой компании OMV Райнером Зееле. Это мнение разделяет правительство ФРГ и многие страны в Евросоюзе, подчеркнул Курц. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что мы вместе сможем реализовать этот проект», — подчеркнул канцлер Австрии.

Накануне глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал российский газ более привлекательным для ФРГ, чем сжиженный природный газ (СПГ) из США.

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для газопровода.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский СПГ.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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