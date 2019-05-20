Адвокаты Мамаева обжаловали приговор

Защита футболиста «Краснодара» Павла Мамаева подала апелляцию на приговор, вынесенный спортсмену Пресненским судом Москвы 8 мая.

Юристы направили апелляционную жалобу в вынесшую приговор судебную инстанцию, сообщает телеканал «360». До ее рассмотрения Мамаев, приговоренный к одному году и пяти месяцам колонии, будет находиться в СИЗО.

Ранее адвокат отметил спокойное состояние Мамаева и его надежду на более справедливое законное решение суда после подачи апелляции с учетом всех доводов со стороны защиты.

Ранее 20 мая адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что защита подала апелляцию на приговор своему подопечному.

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, игрок «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.