Защита Кокорина подала апелляцию

Защита форварда «Зенита» Александра Кокорина подала апелляцию на приговор своему подопечному. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила его адвокат Татьяна Стукалова, передает корреспондент «Известий».

«Апелляционную жалобу подали», — сказал она.

8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор Кокорину. Футболиста приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. По делу о хулиганстве также проходил игрок «Краснодара» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.

Срок обжалования приговора истек 18 мая, однако заявление приняли 20 мая, из-за того что этот день был нерабочим. Как и прогнозировали многие эксперты, защита решила оттягивать вступление обвинительного приговора в отношении своих подзащитных максимально долго, сообщает телеканал «360». Такая тактика позволит Кокорину и другим осужденным по делу продолжать оставаться в СИЗО, где день пребывания засчитывается за 1,5 дня колонии.

С учетом семи месяцев, уже проведенных в Бутырке, братьям Кокориным осталось отбыть 7,5 месяца, а Мамаеву и Протасовицкому — 6,5. Если их не успеют отправить по этапу из-за апелляций, то из СИЗО они смогут выйти уже в сентябре.

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, игрок «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александ Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.