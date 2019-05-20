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Около 5 тыс. потребителей остались без воды в Судаке

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Специалисты предприятия «Вода Крыма» устранили аварию на водоводе диаметром 300 мм, которая произошла вечером 19 мая в Судаке. В воскресенье без водоснабжения остались 5 тыс. потребителей.

«Авария устранена. Все абоненты с водой. Воду дали вчера», — сообщили в пресс-службе организации. По информации ГУ МЧС по Республике Крым, на месте работали 10 человек и три единицы техники, отмечает Крыминформ. Также там дежурила оперативная группа спасателей.

Серьезная коммунальная авария случилась днем 2 мая в Елецком микрорайоне Липецка. По информации ГУ МЧС, из-за порыва трубы без холодной воды остались 1860 человек, живущих в семи домах на улицах Хренникова, Артемова и Осканова.

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