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Сроки отключения горячей воды в Москве пока сокращать не планируют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сроки отключения горячего водоснабжения в Москве пока сокращать не будут. Об этом 15 мая сообщил заместитель главного инженера ПАО «МОЭК» Роман Коровин.

По его словам, сократить 10-дневные сроки отключения горячей воды в ближайшем будущем не представляется возможным, поскольку трубопроводы больших диаметров требуют длительной диагностики и ремонтных работ.

Коровин подчеркнул, что столичная система теплоснабжения в отличие от европейских стран является централизованной, пишет сайт kp.ru. Таким образом, тепло для жилых домов производится на городских ТЭЦ, а потребители получают его по сложной системе трубопроводов, которые связаны между собой.

Сезон отключения горячей воды в столице начался 13 мая и продлится до конца августа. За это время специалисты подготовят к отопительному сезону 16 тыс. км теплосетей.

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