В Москве началось плановое отключение горячей воды в домах

Плановые отключения горячей воды в Москве в этом году начинаются 13 мая. Они продлятся до конца августа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МОЭК.

«Необходимые мероприятия выполняются в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 гг., их главным элементом являются гидравлические испытания трубопроводов. (…) Также в эти сроки управляющие организации в сфере ЖКХ проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Узнать дату проведения работ по адресу конкретного жилого дома можно на сайте «МОЭК Онлайн». Чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды, нужно написать название улицы и номер дома в поисковой строке.

Отмечается, что на данный момент продолжительность отключений горячей воды не превышает 10 дней. До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, а еще раньше — 21 день.

Ранее сообщалось, что отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая.