Масштабная диагностика тепловых сетей стартовала в Оренбурге

В Оренбурге начались гидравлические испытания тепловых сетей, которые являются одной из важнейших составляющих качественной подготовки к отопительному сезону. Испытания проведут на всех трубопроводах города, эксплуатируемых Оренбургским филиалом «Т Плюс».

Проверки тепломагистралей стартовали сразу после завершения отопительного сезона. Их проверят на механическую прочность и плотность, при этом отключение потребителей от горячего водоснабжения происходить не будет. В случае необходимости они будут переведены на временные и резервные схемы водоснабжения.

На данный момент сезонные работы и опрессовки ведутся на сетях от котельной «67 городок» в районе улицы Мира, пишет РИА «Оренбуржье».

Отмечается, что во время работ и испытаний необходимо быть внимательными и осторожными. Нельзя подходить близко к местам проведения работы, утечек и парений. Также необходимо предупредить детей о потенциальной опасности.