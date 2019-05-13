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Отопительный сезон завершается в Петрозаводске

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Власти Петрозаводска сообщили о завершении в городе отопительного сезона. Подача тепла прекратится 14 мая.

Завершение отопительного сезона связано с наступлением устойчивой теплой погоды. По данным управления городского хозяйства и транспорта города, отключения запланированы на 14 мая, однако официально отопительный сезон завершится после издания соответствующего приказа региональным минстроем. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Отключение горячей воды в Петрозаводске запланировано с 18 июня по 2 июля.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон 14 мая завершится в Иркутске.

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