Отопительный сезон завершается в Петрозаводске

Власти Петрозаводска сообщили о завершении в городе отопительного сезона. Подача тепла прекратится 14 мая.

Завершение отопительного сезона связано с наступлением устойчивой теплой погоды. По данным управления городского хозяйства и транспорта города, отключения запланированы на 14 мая, однако официально отопительный сезон завершится после издания соответствующего приказа региональным минстроем. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Отключение горячей воды в Петрозаводске запланировано с 18 июня по 2 июля.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон 14 мая завершится в Иркутске.