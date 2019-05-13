Теплоэнергетики Петербурга начали подготовку к отопительному сезону

В Санкт-Петербурге теплоэнергетики начали подготовительные работы к будущему отопительному сезону-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

В рамках подготовки специалисты проведут ремонт и модернизацию оборудования. На эти цели направят порядка 1,089 млрд рублей. Помимо этого, в течение лета во всех котельных города пройдет текущий ремонт, в том числе во время технологической остановки, передает телеканал «78».

В пресс-службе отметили, что по заявкам будут отремонтированы 15 паровых и водогрейных котлов, 12 мазутных и аккумуляторных баков, 73 единицы тепломеханического оборудования, среди которых трубопроводы, насосы и деаэраторы. Также пройдут и другие необходимые работы.

Подготовку планируют завершить до 1 сентября.