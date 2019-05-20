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Собчак займется программным наполнением телеканала «Супер»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер». Она будет отвечать за программное наполнение канала и за развитие его проектов, сообщает 20 мая пресс-служба «Газпром-медиа».

«Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что Ксения Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения», — сообщается в пресс-релизе.

Телеканал «Супер» начал вещание в январе 2018 года. На канале представлены комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, кино от отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные передачи.

В марте Собчак рассказала, что зарабатывает примерно 3–4 млн рублей в месяц. При этом она, по ее словам, работает как лошадь.

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