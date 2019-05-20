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Инаугурация шестого президента Украины прошла без особых сенсаций и происшествий. И без откровенно плохих примет. Перед Владимиром Зеленским не закрывались двери и не падали в обморок солдаты почетного караула. Церемония в целом прошла ровно и без явных отклонений от официального протокола.

Однако без заранее анонсированных «фишечек» всё же не обошлось. Всем своим видом, речью и поведением Зеленский постарался продемонстрировать массовому украинскому избирателю новый политический стиль. Более раскованный и непринужденный. Без набившего оскомину казенного официоза и даже с довольно весомой претензией на искренность.

Зеленский впервые сделал «маленьких украинцев», как в свое время окрестил простой народ Украины Ющенко, активными свидетелями и в определенном смысле участниками инаугурационного церемониала. Новый президент не только активно обменивался рукопожатиями и даже объятиями с собравшимися у парламента сторонниками. Трансляция присяги Зеленского на больших мониторах позволила дать в эфир их живую реакцию на его инаугурационную речь. Особенно одобрительными возгласами собравшиеся у Верховной рады встретили сообщение о ее роспуске и назначении досрочных парламентских выборов.

В какой-то момент появилось устойчивое впечатление, что Зеленский произносит не свое первое официальное президентское послание, а с эмоцией и выражением зачитывает начатое на апрельских дебатах с Порошенко попурри из «отзывов и предложений» рассерженных украинских интернет-пользователей. Новый глава государства прошелся и по «медицине, про улучшение которой говорят только те, кто не лежал с ребенком в обычной больнице», и по «мифическим украинским дорогам, которые ремонтируются и строятся только в чьем-то бурном воображении».

Тем не менее некоторая легковесность выступления Зеленского не помешала исполнить его в неагрессивном и даже довольно конструктивном ключе. Особенно когда речь зашла о недопустимости разделения народа Украины на правильных и неправильных граждан и «наипервейшем задании» нового президента — «прекращении войны в Донбассе».

Однако основная проблема с реализацией консолидирующих миротворческих пожеланий Зеленского дала о себе знать буквально сразу. Перепалка по поводу использования «нетитульной» мовы с главой Радикальной партии Олегом Ляшко в который раз наглядно продемонстрировала, каким дремучим и вязким болотом является современный украинский политикум. В сессионном зале Верховной рады русский язык уже несколько лет поставлен вне закона: выступающих на нем представителей Юго-Востока всякий раз перебивают, отключают микрофон, оскорбляют и угрожают. Более того, буквально на днях в стенах парламента был принят откровенно дискриминационный закон о насильственной украинизации.

Каким образом новый президент собрался «возвращать сознание» жителей Донбасса? Донецк и Луганск в трезвом уме не реинтегрируется с той страной, в которой родной для них русский язык низвели до уровня кухонного наречия, агрессивно вытравливаемого из всех сфер общественно-политической жизни.

Отмена принятого пока еще действующей радой и подписанного уходящим президентом Порошенко мовного закона будет лакмусовой бумажкой того, насколько Зеленский готов идти навстречу общественным настроениям не только на уровне эффектной риторики, но и в рутинной практической политике.

Новому президенту досталось от предшественников тяжелое наследство. После евромайдана Украина превратилась в самую бедную страну Европы с убийственной демографией. Поэтому высказанное новым президентом Украины предложение о возвращении миллионов украинских «заробитчан» на историческую родину правильно и своевременно. Но кто захочет возвращаться в страну с такими сомнительными перспективами?

На этот год приходится пик выплат Украины по внешним займам — Зеленскому придется каким-то образом найти в насквозь дырявом бюджете $7,5 млрд для выплаты международным кредиторам.

Но это еще не самое сложное. Новому президенту, пришедшему к власти на очередной волне явно завышенных общественных ожиданий, нужно будет мучительно ломать голову не только над тем, как отдавать займы МВФ, но и над тем, как же оправдать огромный кредит доверия, выданный украинским народом.

Впрочем, только первое является обязательным пунктом стандартной президентской программы. Второе же, по устоявшейся украинской политической традиции, весьма вероятно станет очередным безнадежным долгом, выплаты которого народ Украины так никогда и не дождется…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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