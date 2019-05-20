Неделю предпринимательства объявили в Липецке

В Липецке объявлена Неделя предпринимательства. Об этом на брифинге в мэрии заявила вице-мэр города Екатерина Белокопытова.

В течение недели в городе будут проходить различные мероприятия, посвященные теме предпринимательства. На понедельник, 20 мая, запланирована встреча представителей бизнеса с представителями контролирующих и надзорных ведомств. На следующий день с предпринимателями встретятся представители мэрии, а 24 мая состоится менторская сессия от фонда «Сколково».

По словам Белокопытовой, малый и средний бизнес являются драйвером развития экономики. Задачей властей, в свою очередь, является рост налогов от него, пишет GOROD48.

Также вице-мэр отметила, что в запланированных мероприятиях примут участие более 500 липецких бизнесменов. В 2018 году малый и средний бизнес прирос 300 субъектами, увеличив, таким образом, отчисления в бюджет на 5% по сравнению с 2017 годом.