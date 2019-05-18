Фестиваль «Музей для друзей» проходит в центре Липецка

Сразу три общественных пространства в центре Липецка превратились в музей под открытым небом. В Нижнем парке, у Комсомольского пруда и на Городище проходит арт-фестиваль «Музей для друзей».

В программе: зоны творчества ремесленников и реконструкторов, выставки, ярмарки и арт-пространства, концерты, игры и интерактивные площадки, а также «Музейный марафон» и серия необычных авторских экскурсий, передает Lipetskmedia.

На фестивале работают 54 площадки, организованные музейщиками из 30 городов России.