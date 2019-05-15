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Глава департамента ЖКХ Липецка подал в отставку

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В Липецке в отставку подал глава городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Лепекин. Он занимал эту должность с сентября 2017 года. До этого он возглавлял предприятие «Ритуальные услуги».

Как сообщает ИА «Абирег», Лепекин ушел с поста по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Чем сейчас займется экс-главный коммунальщик Липецка, пока не уточняется.

За время работы на посту главы департамента ЖКХ Лепекину удалось реализовать несколько крупных программ, в том числе «Формирование современной городской среды города Липецка» и «Капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны».

Временно исполнять обязанности председателя департамента поручено заму Лепекина Аркадию Шамаеву.

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