Глава департамента ЖКХ Липецка подал в отставку

В Липецке в отставку подал глава городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Лепекин. Он занимал эту должность с сентября 2017 года. До этого он возглавлял предприятие «Ритуальные услуги».

Как сообщает ИА «Абирег», Лепекин ушел с поста по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Чем сейчас займется экс-главный коммунальщик Липецка, пока не уточняется.

За время работы на посту главы департамента ЖКХ Лепекину удалось реализовать несколько крупных программ, в том числе «Формирование современной городской среды города Липецка» и «Капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны».

Временно исполнять обязанности председателя департамента поручено заму Лепекина Аркадию Шамаеву.