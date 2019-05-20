Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на приговор Януковичу 13 июля

Киевский апелляционный суд 13 июля начнет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Об этом в понедельник, 20 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт инстанции.

Дело будет рассматривать коллегия из пяти судей.

24 января Оболонский районный суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения по уголовному делу о государственной измене. Адвокат политика Александр Горошинский назвал приговор незаконным и вынесенным под давлением украинских властей.

Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Новое руководство страны, пришедшее к власти в результате событий на майдане, обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене, возбудив против политика уголовное дело.

Экс-президент категорически отрицает свою вину.

23 апреля Янукович заявил, что хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах. По словам его адвоката Виталя Сердюка, пребывание Януковича в России временное и вынужденное.