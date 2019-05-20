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Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

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Восемь человек получили травмы в ДТП с участием семи автомобилей в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главка регионального МВД.

Авария произошла утром 20 мая на 36-м км Ярославского шоссе по направлению к Москве в районе городского округа Пушкино. Столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей. Как пишет телеканал «Звезда», по предварительным данным, виновником аварии был «КамАЗ», который выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП восемь человек пострадали, пятерых из них госпитализировали в центральную районную больницу с различными травмами, остальным оказали помощь на месте. Детей среди пострадавших нет, пишет сайт aif.ru. Причины случившегося ДТП выясняются, пишет «Федеральное агентство новостей».

В конце апреля сообщалось, что МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах.

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