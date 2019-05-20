Истребители Су-57 пополнят авиаполки ВКС

Для истребителей Су-57 создают специальные военные части. Наземные подразделения будут отвечать за радиолокационную незаметность. По словам экспертов, полки создают для прикрытия основных стратегических направлений. Поступление Су-57 в Вооруженные силы анонсировал Владимир Путин. К 2027 году ВКС получит 76 истребителей пятого поколения.