Четыре тигренка родились в зоопарке в Омской области

В Большеречинском зоопарке в Омской области на свет появились сразу четыре тигренка. Их родителями стала пара амурских тигров Аза и Граф. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

По словам заведующей информационно-методическим отделом зоопарка Натальи Болотовой, четырех тигрят произвела на свет тигрица Аза, ставшая мамой в третий раз. Котята родились около месяца назад, а в воскресенье, 19 мая, состоялся их первый выход в свет, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Тигру Графу шесть лет, и он стал отцом уже в третий раз. До этого Аза родила двух тигрят в 2016 году и трех — в 2017-м.

Ранее своеобразный рекорд установила тигрица Шанди, путешествующая в зоопарке на колесах. Она родила сразу пятерых тигрят. Одного из малышей планируют назвать в честь места рождения — Оренбург.