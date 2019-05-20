Прямой эфир

Четыре тигренка родились в зоопарке в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Большеречинском зоопарке в Омской области на свет появились сразу четыре тигренка. Их родителями стала пара амурских тигров Аза и Граф. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

По словам заведующей информационно-методическим отделом зоопарка Натальи Болотовой, четырех тигрят произвела на свет тигрица Аза, ставшая мамой в третий раз. Котята родились около месяца назад, а в воскресенье, 19 мая, состоялся их первый выход в свет, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Тигру Графу шесть лет, и он стал отцом уже в третий раз. До этого Аза родила двух тигрят в 2016 году и трех — в 2017-м.

Ранее своеобразный рекорд установила тигрица Шанди, путешествующая в зоопарке на колесах. Она родила сразу пятерых тигрят. Одного из малышей планируют назвать в честь места рождения — Оренбург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тигрицу Тайгу вернут в Приморский край после голосования
Пойманные в уссурийском селе тигры прибыли в Амурскую область

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017