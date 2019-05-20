Во Франции разрешили эвтаназию парализованного мужчины против воли родителей

Во французском городе Реймс начали процесс эвтаназии Венсана Ламбера, который в течение десяти лет находится в вегетативном состоянии после автокатастрофы. Об этом в понедельник, 20 мая, пишет Parisien.

Согласно данным издания, Ламбер больше не будет получать ни питания, ни воды. По мнению врача паллиативной помощи, мужчина будет умирать постепенно.

В соответствии с законом «О праве на смерть», который действует во Франции, супруга Ламбера и несколько его родственников приняли решение прекратить искусственное поддержание жизни мужчины. Решение было одобрено Государственным советом страны, но с ним не согласились родители больного, отвергая эвтаназию в том числе по религиозным причинам.

Спор довел родственников Ламбера до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в 2015 году поддержал решение Госсовета Франции. После этого были многочисленные апелляции, но ни одна из них не была удовлетворена.

20 февраля 2018 года в Бельгии врачи впервые провели эвтаназию без просьбы больного. Об этом стало известно после открытого письма доктора Виллема Дистелманса. Врач описал случай с пациентом, страдающим болезнью Паркинсона. Недуг не давал возможности пожилому человеку понимать, что происходит.

Провести эвтаназию потребовали родственники, и врачи пошли навстречу.