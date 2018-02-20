Прямой эфир

Врачи впервые провели эвтаназию без просьбы больного в Бельгии

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Бельгии врачи впервые провели эвтаназию без просьбы больного. Об этом стало известно после открытого письма доктора Виллема Дистелманса. Врач описал случай с пациентом, страдающим болезнью Паркинсона. Недуг не давал возможности пожилому человеку понимать, что происходит.

Провести эвтаназию потребовали родственники, и врачи пошли навстречу. Что это, как не банальное убийство? В знак протеста против действий коллег доктор подал в отставку. Но врачебная спецкомиссия дело в прокуратуру передавать на стала. Юристы заключили: пациент умер от наркотиков. Особые препараты кололи, чтобы снять боли. Произошла передозировка, просто химия — ничего личного.

В переводе с греческого эвтаназия — благая смерть. Несет ли смертельная процедура благо? Это уже не является предметом спора. Теперь главный вопрос: неужели от воли пациента больше ничего не зависит?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эвтаназию разрешили в одном из штатов Австралии
Решение умереть: как относятся к эвтаназии в разных странах мира
Решение умереть: как относятся к эвтаназии в разных странах мира
Специальные клиники, детская эвтаназия и первая страна, легализовавшая процедуру, — в специальном обзоре «Известий»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017