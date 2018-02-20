Врачи впервые провели эвтаназию без просьбы больного в Бельгии

В Бельгии врачи впервые провели эвтаназию без просьбы больного. Об этом стало известно после открытого письма доктора Виллема Дистелманса. Врач описал случай с пациентом, страдающим болезнью Паркинсона. Недуг не давал возможности пожилому человеку понимать, что происходит.

Провести эвтаназию потребовали родственники, и врачи пошли навстречу. Что это, как не банальное убийство? В знак протеста против действий коллег доктор подал в отставку. Но врачебная спецкомиссия дело в прокуратуру передавать на стала. Юристы заключили: пациент умер от наркотиков. Особые препараты кололи, чтобы снять боли. Произошла передозировка, просто химия — ничего личного.

В переводе с греческого эвтаназия — благая смерть. Несет ли смертельная процедура благо? Это уже не является предметом спора. Теперь главный вопрос: неужели от воли пациента больше ничего не зависит?