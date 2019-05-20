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Массовый задув мыльных пузырей устроят в Иркутске

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В Иркутске 26 мая отметят День мыльных пузырей. Основные события состоятся на площади у памятника Александру III.

Все собравшиеся смогут поучаствовать в массовом задуве пузырей и посмотреть выступления местных музыкантов. Для детей и взрослых организуют игровые площадки, сообщает ИА IrkutskMedia.

Организаторы предупреждают, что баночки с мыльной жидкостью придется взять с собой.

Подобный праздник ранее проводился в Липецке. В 2018 году он собрал в городском парке около 5 тыс. человек.

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