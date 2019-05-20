Прямой эфир

Huawei лишится Android из-за властей США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смартфоны китайской компании Huawei лишатся Android из-за включения компании в черный список США. Об этом сообщило Reuters в воскресенье, 19 мая.

Отмечается, что Google лишил Huawei доступа к своим ресурсам и программам, а уже установленные невозможно будет обновить, например, Android.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Вашингтон обвинил компанию в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана и ряде других преступлений — всего 13 пунктов. Министерство торговли США намерено внести Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США.

16 мая Huawei заявила, что введенные против нее в США санкции не помогут Вашингтону стать сильнее, поскольку ограничения ударят по американским потребителям, а не по ней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представлена новая версия Android
Google отказался от разработки «длинных» скриншотов для Android

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017