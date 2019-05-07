Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.

Как сообщает Wired, Android Q при помощи искусственного интеллекта сможет переводить видео в режиме онлайн, даже когда выключен звук. Новая система будет ориентировать в том числе на складные смартфоны, поддерживать 5G-сети, а также «темный режим».

«Операционка» будет серьезнее относиться к безопасности персональных данных пользователей. Уточняется, что в новой версии проще отслеживать, к какой информации приложения на устройстве имеют доступ. По данным портала, бета-версия Android Q в настоящий момент доступна на более чем 21 устройстве.

28 марта сообщалось, что специалисты выявили критическую уязвимость в популярном браузере для Android. Речь идет о UC Browser, который позволяет скачивать программные модули в обход серверов Google Play и делает гаджет неспособным противостоять вредоносным программам. С помощью этой уязвимости хакеры похищали данные банковских карт, логины и пароли.