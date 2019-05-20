Названы приводящие к поломке смартфона привычки

Чаще всего к быстрой поломке смартфона приводят действия самих пользователей. Эксперты составили список из самых распространенных практик, наносящих вред гаджетам.

На первом месте оказались физические повреждения в результате неосторожных действий владельцев. Чаще всего смартфоны роняют или топят. Во втором случае многие надеются на защиту гаджета от попадания влаги, однако частые селфи у воды и на глубине неизбежно приводят к поломке.

Также опасно мыть влагостойкие устройства под струей воды: напор обеспечивает точечное давление, которое приводит к попаданию воды внутрь.

Еще одной вредной привычкой названа зарядка смартфона ночью. Попытка поставить телефон на зарядку перед сном может привести к деформации разъема, так как не все попадают в него с первого раза в темноте.

Также эксперты советуют отказаться от дешевых кабелей для зарядки. Они могут существенно навредить аккумулятору.

Не рекомендуется накрывать смартфон одеждой или класть его под подушку во время зарядки: это приводит к перегреву.

«Литий-ионные аккумуляторы больше всего не любят холод и жару: зарядка смартфона летом на солнце или зимой в салоне автомобиля с выключенным двигателем при холодной температуре сильно уменьшают срок его службы», — пишет «Газета.ру».

Кроме того, не следует играть в «тяжелые» игры во время зарядки, это тоже чревато перегревом. Отрицательно сказывается на аккумуляторе и его разрядка до 0%. Гаджет следует заряжать при 15–20%.

Также важно следить за установленными приложениями. Их работа в фоновом режиме значительно сокращает срок автономной работы смартфона.

22 апреля специалисты назвали ошибки, приводящие к поломке смартфонов.