Прямой эфир

ЦИК Грузии сообщил о проигрыше супруги Саакашвили на выборах мэра Зугдиди

0
Фото: TASS/ZUMA/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс проигрывает выборы мэра в Зугдиди, набрав 42,75%, когда как у ее соперника 54,45% голосов. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 20 мая, со ссылкой на председателя ЦИК страны Тамар Жвания.

Конкурентом Руловс выступил кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгий Шенгелия.

Зугдиди располагается в краю Самегрело — Верхняя Сванетия.

14 мая в грузинском городе Зугдиди представители партии «Грузинская мечта» напали на жену бывшего президента страны Михаила Саакашвили Сандру Руловс. Уточняется, что в момент нападения на месте происшествия находилась и съемочная группа телекомпании «Одиши». Журналисты готовили передачу о Руловс, которая баллотируется от оппозиции на пост мэра города. Нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес политика и сотрудников «Одиши».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Грузии обеспокоена словами Саакашвили об «атаке» на выборах
Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии «атаковать» власти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017