ЦИК Грузии сообщил о проигрыше супруги Саакашвили на выборах мэра Зугдиди

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс проигрывает выборы мэра в Зугдиди, набрав 42,75%, когда как у ее соперника 54,45% голосов. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 20 мая, со ссылкой на председателя ЦИК страны Тамар Жвания.

Конкурентом Руловс выступил кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгий Шенгелия.

Зугдиди располагается в краю Самегрело — Верхняя Сванетия.

14 мая в грузинском городе Зугдиди представители партии «Грузинская мечта» напали на жену бывшего президента страны Михаила Саакашвили Сандру Руловс. Уточняется, что в момент нападения на месте происшествия находилась и съемочная группа телекомпании «Одиши». Журналисты готовили передачу о Руловс, которая баллотируется от оппозиции на пост мэра города. Нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес политика и сотрудников «Одиши».