В Астрахани пьяная автомобилистка сбила пенсионерку и скрылась

В Астрахани нетрезвая девушка за рулем Hyundai Tiburon совершила наезд на 70-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе и скрылась. Об этом сообщило агентство новостей «Астрахань 24» в воскресенье, 19 мая.

Инцидент произошел еще 1 мая. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте, а виновница аварии скрылась с места ДТП, но через полчаса была задержана сотрудниками полиции благодаря показаниям свидетелей происшествия.

Пьяную девушку задержали, когда она ставила автомобиль в гараж.

Выяснилось, что автоледи, скрывшись с места ДТП, совершила еще два столкновения с припаркованными автомобилями.

24 апреля маршрутный автобус совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» на территории Астрахани. Трое пассажиров общественного транспорта получили травмы. Водитель маршрутки пояснил, что не заметил спецтранспорт из-за поднявшейся пыли.