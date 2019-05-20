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Мужчина с выдвижными лезвиями в рукавах задержан перед акцией в Париже

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Париже перед акцией «желтых жилетов» был задержан мужчина в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах. Об этом сообщило в воскресенье, 19 мая, «РИА Новости».

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Выдали мужчину необычный вид и бегство при виде полиции.

Во время обыска правоохранители обнаружили спрятанные под курткой задержанного устройства для выпуска лезвий ножей в 30 см, которые были закреплены у него на каждом из предплечий.

Отмечается, что устройства выполнены в стилистике компьютерной игры «Assassin's Creed».

Теперь неудачливому косплееру грозит уголовное наказание.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала они требовали остановить рост цен и налогов, но со временем их акции превратились в выражение недовольства политикой правительства и президента Эммануэля Макрона.

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Одна из недавних акций «желтых жилетов» прошла во Франции 11 мая. Тогда на улицы городов вышло порядка 19 тыс. человек.

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