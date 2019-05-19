Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав. Сумма взыскания может составить от 5 до 15 тыс. рублей.

В начале мая несовершеннолетняя спортсменка (на тот момент ей было 16 лет), которая родилась в Ижевске, села за руль автомобиля в родном городе. Впоследствии она выложила соответствующее видео в Instagram. Пока МВД проводило проверку, спортсменке исполнилось 17. Однако по российским законам управлять машиной можно, только достигнув 18-летия.