Прямой эфир

Спасатели потушили горение в поселке Лесосибирск Красноярского края

0
Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели ликвидировали открытое горение в поселке Лесосибирск в Красноярском крае. Причиной возникновения пламени стал пал сухой травы, повлекший возгорание дачных построек. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС России в воскресенье, 19 мая.

Площадь горения составила 10 гектаров. Огонь уничтожил 19 заброшенных дачных строений. По информации ТАСС, всего в тушении пожара принимали участие 118 человек и 19 единиц техники. Отмечается, что для помощи спасателям МЧС привлекло вертолет Ми-8 красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Он 15 раз слил воду на пожар.

Руководство Красноярского края ввело особый противопожарный режим в регионе 19 апреля. В настоящий момент запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в поселениях, городских округах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тела трех человек обнаружили на месте пожара в Оренбургской области
Лесные пожары возобновились в Псковской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017