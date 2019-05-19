Спасатели потушили горение в поселке Лесосибирск Красноярского края

Спасатели ликвидировали открытое горение в поселке Лесосибирск в Красноярском крае. Причиной возникновения пламени стал пал сухой травы, повлекший возгорание дачных построек. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС России в воскресенье, 19 мая.

Площадь горения составила 10 гектаров. Огонь уничтожил 19 заброшенных дачных строений. По информации ТАСС, всего в тушении пожара принимали участие 118 человек и 19 единиц техники. Отмечается, что для помощи спасателям МЧС привлекло вертолет Ми-8 красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Он 15 раз слил воду на пожар.

Руководство Красноярского края ввело особый противопожарный режим в регионе 19 апреля. В настоящий момент запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в поселениях, городских округах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.