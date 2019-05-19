В Google рассказали о новой функции еще не анонсированной версии Android

Вице-президент корпорации Google Дэйв Берк, отвечающий за разработку операционной системы Android, поделился в Twitter информацией о новой функции ее грядущей версии.

В ответ на запись основателя портала Android Police Артема Русаковского о сложностях по внедрению возможности делать длинный скриншот на мобильном устройстве, Берк заявил, что разработчики уже добавили эту функцию в Android R. Пользователи смогут создавать скриншоты длинных страниц, пролистывая их в нужном направлении. Выход Android R ожидается в 2020 году.

В настоящий момент Google проводит бета-тест 10-й версии операционной системы Android Q, релиз на все доступные устройства запланирован на III квартал 2019 года. Она была официально представлена на ежегодной конференции Google I/O 7 мая.

Ранее в конце апреля сообщалось, что Google отложил на неопределенный срок добавление возможности делать длинные скриншоты в своей операционной системе из-за технических сложностей.