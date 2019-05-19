Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров

Экстренный саммит лидеров арабского мира призвал провести король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на МИД королевства.

Поводом для собрания стали атаки йеменских повстанцев-хуситов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В королевстве обвиняют шиитский Иран в поддержке своих единоверцев-хуситов.

Призыв саудовского короля является «возможностью для стран региона достичь установления мира и стабильности, а также обеспечения общей безопасности», считают в ведомстве.

С 2014 года в Йемене идет гражданская война. Повстанцы-хуситы противостоят правительственным войскам и ополчению, которых поддерживает суннитская арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. По данным ООН с 2015 года в Йемене погибли не менее 10 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей.

14 мая телеканал «Аль-Масира», принадлежащий йеменским мятежникам из хуситского движения «Ансар Аллах», сообщил о серии атак на саудовские объекты инфраструктуры.

12 мая на четырех коммерческих судах в территориальных водах ОАЭ произошли взрывы. Два танкера принадлежали Саудовской Аравии. Эти события власти королевства также назвали диверсией. Расследовать эти случаи призвал МИД Ирана, отметив, что они вызывают беспокойство.