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Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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С момента начала регистрации заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России умерли более 318 тыс. зараженных им. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36 868 больных ВИЧ-инфекцией», — цитирует агентство ответ на официальный запрос о численности умерших.

В ведомстве отметили, что основной причиной смертности остается туберкулез на фоне синдрома иммунодефицита (СПИД).

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более миллиона граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.

При этом, основным способом передачи сейчас является половой (57,5%,) и болезнь быстро распространяется среди обычных граждан, так что в группе риска может оказаться каждый.

13 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что около 25% россиян, инфицированных ВИЧ, не в курсе своей болезни.

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