«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети. Ролик был снят хозяином питомца, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что животное не может оторваться от просмотра. Создается впечатление, что кот действительно следит за сюжетом фильма и переживает за его героев.

Ранее в мае пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус поделилась фотографией сиамского кота, который съел осу и опух. Многие пользователи посочувствовали коту и поделились снимками своих собак и кошек, попавших в подобную ситуацию.