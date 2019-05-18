США предупредили о риске коммерческих полетов над Персидским заливом

Власти США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Персидским заливом. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на американское Федеральное управление гражданской авиации.

Отмечается, что существует «растущий риск возможного непреднамеренного просчета или ошибочной идентификации».

Также в сообщении говорится о рисках, которые нынешняя напряженность в регионе представляет для безопасности коммерческих авиаперевозок. В нем также дополняется, что Персидский залив имеет решающее значение для глобальных авиаперелетов, в том числе пассажирских.

Предупреждение выпущено для того, чтобы избежать повторения инцидента, случившегося более 30 лет назад с иранским пассажирским авиалайнером. Тогда самолет компании Iran Air, следовавший по маршруту Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай, был сбит военно-морскими силами США. Инцидент произошел 3 июля 1988 года. В результате катастрофы погибли 290 человек. Американское правительство утверждает, что самолет был ошибочно принят за истребитель иранских ВВС.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что технические неполадки возникли у ряда авиакомпаний США из-за ошибки в компьютерной программе.