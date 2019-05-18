Прямой эфир

США предупредили о риске коммерческих полетов над Персидским заливом

0
Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Персидским заливом. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на американское Федеральное управление гражданской авиации.

Одиночное плавание: США лишились союзников в противостоянии с Ираном
В Евросоюзе отказались поддерживать воинственную политику Вашингтона в отношении Тегерана

Отмечается, что существует «растущий риск возможного непреднамеренного просчета или ошибочной идентификации».

Также в сообщении говорится о рисках, которые нынешняя напряженность в регионе представляет для безопасности коммерческих авиаперевозок. В нем также дополняется, что Персидский залив имеет решающее значение для глобальных авиаперелетов, в том числе пассажирских.

Предупреждение выпущено для того, чтобы избежать повторения инцидента, случившегося более 30 лет назад с иранским пассажирским авиалайнером. Тогда самолет компании Iran Air, следовавший по маршруту Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай, был сбит военно-морскими силами США. Инцидент произошел 3 июля 1988 года. В результате катастрофы погибли 290 человек. Американское правительство утверждает, что самолет был ошибочно принят за истребитель иранских ВВС.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что технические неполадки возникли у ряда авиакомпаний США из-за ошибки в компьютерной программе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появилось видео редкого самолета ВМФ РФ «Черная жемчужина»
Россия ответила на американскую ПРО в Румынии бомбардировщиками Ту-22М3 в Крыму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017