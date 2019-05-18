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Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

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Как сообщает «Интерфакс», суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-главы Армении из-под ареста под их личное поручительство. Они также выплатили залог в размере 1 млн драмов ($2 тыс.).

Саакян и Гукасян гарантировали, что Кочарян не будет избегать следствия и судебных заседаний.

Кочарян возглавлял страну с конца марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Обвинение в «свержении конституционного строя с применением насилия» в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1–2 марта 2008 года было предъявлено ему в июле 2018 года. Вскоре политика заключили под стражу.

13 августа Кочарян был освобожден во время заседания апелляционного суда. Тогда инстанция изменила меру в связи с тем, что экс-президент обладал правом неприкосновенности, однако 7 декабря этот же суд дал санкцию на арест политика, удовлетворив жалобу Генпрокуратуры Армении.

Кочарян заявлял, что из всех 76 томов предъявленного ему обвинения в «свержении конституционного строя» 90% не имеют никакого отношения к соответствующей статье Уголовного кодекса страны. По его словам, данная статья (300.1 УК Армении. — Ред.) была принята Национальным собранием в 2009 году, а обвинения по ней были предъявлены спустя 10 лет.

Речь идет о событиях марта 2008 года, когда Роберт Кочарян отдал указание о разгоне оппозиционного митинга сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, проигравшего тогда президентские выборы Сержу Саргсяну. Участники демонстраций пытались оспорить итоги голосования. Для того чтобы стабилизировать ситуацию в стране на фоне возникших беспорядков, Кочарян воспользовался конституционным правом и ввел чрезвычайное положение. Тогда во время столкновений с полицией погибли не менее 10 человек и около 250 получили ранения.

Адвокаты экс-министра обороны Микаела Арутюняна, который также проходит по одному делу с Кочаряном, обращают внимание, что человек не может быть признан виновным в преступлении, если по закону, действующему в момент совершения деяния, оно не считалось преступлением.

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