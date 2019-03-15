Ереванский суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году и получении взятки в особо крупных размерах. Об этом после заседания, состоявшегося 15 марта, сообщил журналистам его адвокат Арам Орбелян.

«Суд также отклонил наше ходатайство о применении залога для освобождения Кочаряна», — сказал он журналистам ТАСС.

Орбелян также отметил, что решение суда будет обжаловано.

12 февраля Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила Кочаряну обвинение в получении взятки в особо крупных размерах на основании заявления одного из местных предпринимателей.

Роберт Кочарян возглавлял страну с конца марта 1998 года по 9 апреля 2008-го. Обвинение в «свержении конституционного строя с применением насилия» (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении) в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1–2 марта 2008 года было предъявлено ему в июле 2018-го. Вскоре политика заключили под стражу. По данному делу проходят также бывший министр обороны республики Микаел Арутюнян и генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров.

13 августа экс-президент Армении был освобожден прямо во время заседания Апелляционного суда. Тогда инстанция изменила меру в связи с тем, что бывший глава государства обладает правом неприкосновенности, но уже 7 декабря этот же суд дал санкцию на арест политика, удовлетворив жалобу Генпрокуратуры Армении.

В середине февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов старшему сыну второго президента республики Седраку Кочаряну. Последний отверг свою вину и назвал возбужденное против него дело политически мотивированным. Такой же позиции придерживается его отец.

В интервью армянской оппозиционной газете «168 часов» находящийся под стражей экс-президент отметил, что из всех 76 томов предъявленного ему обвинения в «свержении конституционного строя» 90% не имеют никакого отношения к ст. 300.1 УК Армении. Кроме того, данная статья была принята Национальным собранием в 2009 году, а обвинения по ней были предъявлены спустя 10 лет.

Речь идет о событиях марта 2008 года, когда Роберт Кочарян отдал указание о разгоне оппозиционного митинга сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, проигравшего тогда президентские выборы Сержу Саргсяну. Участники демонстраций, одним из организаторов которых был Никол Пашинян, пытались оспорить итоги голосования. Для того чтобы стабилизировать ситуацию в стране на фоне возникших беспорядков, Кочарян воспользовался конституционным правом и ввел чрезвычайное положение. Тогда во время столкновений с полицией погибло не менее 10 человек и около 250 получили ранения.

Адвокаты экс-министра обороны Микаела Арутюняна, который проходит по одному делу с Кочаряном, обращают внимание, что человек не может быть признан виновным в преступлении, если по закону, действующему в момент совершения деяния, оно не считалось преступлением. Таким образом, возникают вопросы в связи с предъявленными обвинениями по ч. 1 ст. 300.1 УК «Свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией», так как данную статью приняли лишь в 2009 году.