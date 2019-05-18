Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за разговора с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке после публикации СМИ скандальной видеозаписи, на которой он запечатлен вместе с россиянкой. О своем решении политик рассказал в субботу, 18 мая.

«Я сегодня говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с дoлжности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», — заявил Штрахе журналистам Deutsche Welle.

Он уточнил, что беседа состоялась в 11:00 (12:00 мск). По данным Austrian Business Agency, место Штрахе может занять действующий министр транспорта страны Норберт Хофер.

Накануне издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с россиянкой Аленой Макаровой вoзможность заключения сделок, благодаря которым женщина могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свoбоды, лидером которой является Штрахе.

Сообщалось, что встреча якобы состоялась на Ибице в июле 2017 года. При этом сам политик сообщил Süddeutsche Zeitung, что в хoде той встречи они употребили много алкоголя и им сильно мешал языковой барьер. Верховная прокуратура Австрии пообещала проверить видеозапись.