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Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с россиянкой

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Фото: commons.wikimedia.org
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Верховная прокуратура Австрии проверит видеозапись, на которой нынешний вице-канцлер страны Кристиан Штрахе в 2017 году якобы обсуждал с россиянкой возможность получения от нее помощи на предстоящих парламентских выборах. Об этом 18 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на австрийские СМИ.

«Верховной прокуратуре уже поручили провести проверку», — заявил генеральный секретарь министерства юстиции страны Кристиан Пильначек.

По его словам, с юридической точки зрения вопрос состоит в том, идет ли речь о простом разговоре или же о «конкретных указаниях на уголовно наказуемое поведение».

Ранее издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с россиянкой Аленой Макаровой возможность заключения сделок, благодаря которым женщина могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы, лидером которой является Штрахе.

Сообщается, что встреча якобы состоялась на Ибице в июле 2017 года. При этом сам политик сообщил Süddeutsche Zeitung, что в ходе той встречи они употребили много алкоголя, и им сильно мешал языковой барьер.

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