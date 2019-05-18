СМИ узнали об отставке вице-канцлера Австрии из-за разговора с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе намерен уйти в отставку после публикации скандальной видеозаписи с его участием, согласно которой в 2017 году он якобы обсуждал с россиянкой возможность получения от нее помощи на предстоящих парламентских выборах. О своем решении политик должен объявить в субботу, 18 мая.

Издание Futter отмечает, что перед этим Штрахе намерен встретится с канцлером Себастьяном Курцем. Разговор намечен на 11:00 субботы (12:00 мск).

По данным Austrian Business Agency, после этого политик намерен объявить об отставке. Предполагается, что его место займет действующий министр транспорта страны Норберт Хофер.

Накануне издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с россиянкой Аленой Макаровой возможность заключения сделок, благодаря которым женщина могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы, лидером которой является Штрахе.

Сообщается, что встреча якобы состоялась на Ибице в июле 2017 года. При этом сам политик сообщил Süddeutsche Zeitung, что в ходе той встречи они употребили много алкоголя, и им сильно мешал языковой барьер. Верховная прокуратура Австрии пообещала проверить видеозапись