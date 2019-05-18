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Медвежонка Умку на льдине спасли в Якутии

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Жители села Урицкое в Якутии спасли медвежонка, которого на льдине прибило к берегу реки Лены.

Как пишет «Газета.ру», на медвежонка набросилась стая собак, однако животное удалось спасти.

По словам одного из местных жителей, он приютил медвежонка в деревянном ящике с сеном. Он добавил, что за зверем, которому дали кличку Умка, ухаживают и кормят молоком и травой.

Издание уточняет, что вскоре в село прибудут ветеринары, чтобы подготовить медвежонка к передаче в зоопарк.

В марте сообщалось, что сотрудники охотнадзора Приморского края выпустили в дикую природу гималайского медвежонка, которого привезли в центр реабилитации после того, как он потерял мать.

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