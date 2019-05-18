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На Камчатке погиб альпинист из Японии

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Фото: ТАСС/Александр Петров
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Японский альпинист погиб на Камчатке при восхождении на вулкан Камень. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства Камчатского края в субботу, 18 мая.

Отмечается, что погибший был участником группы японских альпинистов из трех человек, которые впервые совершали восхождение по сложному маршруту.

«Один из альпинистов сорвался и упал в ущелье. Двое его товарищей по спутниковому телефону обратились в свою турфирму за помощью, оттуда информация поступила нашим спасателям», — сообщает «Интерфакс».

На поиски на место происшествия готовится вылететь самолет «Витязь-Аэро» со спасателями.

Ранее 18 мая сообщалось, что в Усть-Камчатском районе при восхождении на вулкан Камень турист сорвался в ущелье.

5 мая стало известно, что альпинист с Украины потерял сознание на высоте 3,5 тыс. м во время восхождения на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В его поисках приняли участие 14 спасателей и две единицы техники.

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