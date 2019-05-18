Сирийские силы ПВО отразили атаку на Дамаск. Обстрел велся со стороны спорной территории Голанских высот.

Воздушные цели были поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра. По данным телеканала «Аль-Хадас», ракетные удары нанес Израиль.

Уточняется, что атаке подверглись иранские военные объекты и склады.