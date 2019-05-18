В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет

Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что подросток искал наконечники стрел.

Палеонтологи университета Айовы полагают, что в том же месте могут находиться и другие останки вымерших ископаемых.

В коллекции музея уже хранятся останки других крупных млекопитающих, найденных в штате, — гигантских ленивцев, гигантских бобров, гигантских короткомордых медведей, бизонов, верблюдов и лошадей.

Мастодонты — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных.

3 мая стало известно, что в Якутии ученые обнаружили остатки организмов, живших более 500 млн лет назад. Обнаруженные окаменелости помогут пролить свет на развитие жизни на Земле, а также установить особенности формирования осадочных пород того времени.