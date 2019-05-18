У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Об этом сообщил

«Коммерсант» в пятницу, 17 мая.

Деньги в разной валюте хранилось в квартирах и банковских ячейках и могли

При этом уточняется, что изъяты еще не все ценности. Сейчас идет проверка счетов, связанных с арестованными.

Обыски проходили в рамках дела о коррупционных преступлениях офицеров ФСБ.

До этого дня рекорд изъятых теневых активов принадлежал полковнику полиции Дмитрию Захарченко курировал в МВД России борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Его задержали в сентябре 2016 года при получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартирах его родственников обнаружили 8,5 млрд рублей наличными. Происхождение денег Захарченко объяснить не смог.

15 мая прокуратура запросила 15,5 года колонии строгого режима для экс-полковника Захарченко.