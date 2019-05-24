Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Чемпионат мира. Полуфиналы. Россия - Финляндия, Чехия - Канада. Матч за третье место, финал

После победы в четвертьфинале над сборной США наша команда получила шанс побороться за медали мирового первенства и наконец выиграть его впервые за пять лет. Под знаменами «Красной машины» в этом году собралось огромное количество звезд НХЛ и КХЛ — Никита Кучеров, Андрей Василевский, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Евгений Дадонов и др. Подопечные Ильи Воробьева уверенно прошли групповой этап, выиграв все семь матчей и заняв первое место, а также преуспели в 1/4 финала в игре против звездных американцев. Теперь сборной России предстоит сыграть в полуфинале — он состоится уже в субботу.

25 мая: 16:15; 20:15. 26 мая: 16:45, матч за третье место; 21:15, финал. Прямые трансляции на Первом канале и «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Локомотив»–«Уфа», «Краснодар»–«Рубин»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

К последнему туру сезона в премьер-лиге почти не осталось интриги. Определились чемпион, тройка призеров, участники еврокубков следующего сезона. Стали известны и команды, вылетевшие напрямую в ФНЛ, а также участники переходных матчей за право остаться в РПЛ. Не ясным остается только одно: кто попадет в следующем сезоне в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, заняв итоговое второе место, а кто будет вынужден пробиваться туда через квалификацию. Для борющихся за заветное серебро «Локомотива» и «Краснодара» это вопрос не только престижа, но и денег — за одно лишь участие в основной стадии главного европейского клубного турнира полагается бонус в размере не менее €15 млн. «Железнодорожникам», в среду выигравшим Кубок России, для успешного завершения сезона достаточно победить дома «Уфу». Уступающим красно-зеленым по личным встречам «быкам» надо не только выигрывать на своем поле у «Рубина», но и надеяться на потерю очков своего конкурента.

26 мая, 14:00. «РЖД Арена» (Москва), стадион ФК «Краснодар». Прямые трансляции на «Матч! Страна», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Футбол 2»

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфиналы. Вторые матчи. «УНИКС»–«Химки», ЦСКА–«Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Приближается конец сезона и в российском баскетболе. На предпоследней стадии плей-офф Единой лиги уже сыграны первые встречи. Казанский УНИКС в среду на своей площадке одержал победу над «Химками» со счетом 96:91. Если в пятницу во втором матче в столице Татарстана местный коллектив также выиграет, то в понедельник по итогам третьей встречи, которая уже пройдет в Подмосковье, серия может завершиться досрочно. Тогда УНИКС заработает вторую путевку от России в Евролигу следующего сезона. Первая традиционно за ЦСКА, который после завоевания главного европейского клубного баскетбольного трофея намерен закреплять успех на внутренней арене. И начали армейцы это делать уже в четверг в первой встрече серии с «Зенитом» (98:82). Завтра красно-синие проведут вторую домашнюю игру с петербургским клубом.

24 мая, 19:00, «Баскет-Холл» (Казань). 25 мая, 18:00, УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Теннис. «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции). Первый круг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» стартует в воскресенье. Как обычно, среди лидеров достойное место занимают российские теннисисты, способные побороться за титул или, на худой конец, дойти до поздних стадий. У женщин в одиночном разряде в основной сетке собрались Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Вера Звонарева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Евгения Родина. Наибольшие надежды стоит возлагать на Анастасию Павлюченкову и Дарью Касаткину, хотя у последней нынешний сезон не столь успешен, как предыдущий. Также не стоит сбрасывать со счетов Светлану Кузнецову, побеждавшую на «Ролан Гарросе» 10 лет назад. У мужчин в одиночном разряде выступят россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев. Оба прибавляют с каждым годом и сейчас уже считаются серьезной силой. Они имеют хорошие шансы далеко пройти на предстоящем Открытом чемпионате Франции.

26 мая, 12:00–20:00. Теннисный комплекс «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2

«Формула-1». Чемпионат мира. Гран-при Монако

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В мае в главной гоночной серии традиционно проходит один из самых престижных этапов. Трасса в Монте-Карло несколько десятилетий считается одной из самых сложных, так как она очень узкая и расположена в городском массиве. Поэтому победа в Монако особенно почетна для любого автогонщика. Впрочем, перед россиянином Даниилом Квятом пока стоит менее амбициозная задача — заработать очки. Пока у 25-летнего пилота в активе три балла в этом сезоне. Один из них он заработал в марте на первом этапе в Мельбурне, а два — в начале мая в Барселоне. Вернувшийся в «Королевские гонки» после годового перерыва Квят попытается как минимум повторить свой результат в столице Каталонии — девятое место.

25 мая: 13:00, свободная практика; 16:00, квалификация. 26 мая, 16:00, гонка. Городская трасса Монте-Карло (Монако). Прямые трансляции на «Матч! Арена»