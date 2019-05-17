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Большой толковый словарь якутского языка издан в 15 томах

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Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил коллектив Института гуманитарных исследований и проблем коренных малочисленных народов Севера за издание «Большого толкового словаря якутского языка» в 15 томах, собравшего 80 тыс. слов. Об этом он заявил 16 мая на первом заседании республиканского Совета по развитию языков.

Айсен Николаев обратил внимание участников на необходимость начала оцифровки толкового словаря и его тиражирования в цифровом формате. «Современные подходы сегодня востребованы во всех сферах языковой политики», — подчеркнул он, передает ИА SakhaNews.

На заседании совета утверждены План работы на 2019 год, регламент работы постоянных комиссий и рассмотрены меры по соблюдению орфографического режима якутского языка в республике, отмечает ИА YakutiaMedia.

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