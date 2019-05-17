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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

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У арестованного экс-начальника банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, а также его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, изъяли наличные и драгоценности на общую сумму в 12 млрд рублей. Об этом 17 мая пишет «Коммерсант».

Стоимость изъятого имущества и средств практически вдвое превышает теневые активы скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Ценности хранились в квартирах и банковских ячейках. При этом сотрудники правоохранительных органов изъяли еще не всё, отмечает «РИА Новости». Обнаруженные активы, по версии следствия, были платой за предоставление служебной информации и инсайда.

Правоохранители полагают, что примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний.

Фролов, Васильев и Черкалин были задержаны в апреле. 16 мая последнему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от некого бизнесмена Назарова за «действия и бездействия» в его пользу, а также «общее покровительство». Размер подкупа составил $850 тыс.

Фролов и Васильев были уволены из органов «по компрометирующим обстоятельствам».

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