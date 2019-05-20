Реализация проекта «Северный поток — 2» может затянуться до второй половины 2020 года вместо конца 2019 года из-за позиции Дании. Об этом сказано в докладе оператора газопровода Nord Stream 2. С одной стороны, теоретически такое развитие событий нельзя исключать. Но с другой, даже при таком варианте на полную мощность газопровод всё же может быть выведен в срок.

Дания очень обеспокоена воздействием на окружающую среду, которое может оказать газопровод «Северный поток – 2». Поэтому она затребовала уже три варианта прохождения магистрали и всё никак не дает разрешение на строительство. Все прочие страны соответствующее разрешение давно выдали.

Удивительно, что проходящий практически по тому же маршруту первый «Северный поток» не вызвал в свое время столь же навязчивого беспокойства со стороны Дании. Более того, за неполные восемь лет эксплуатации этот газопровод успел продемонстрировать свою безвредность для окружающей среды.

Сегодня «Северный поток –— 2» готов более чем наполовину (уложено свыше 1,2 тыс. км). Уже решены почти все формальности, отгремели баталии в Евросоюзе вокруг статуса нового газопровода и возможных ограничений, которые могут его коснуться. Сегодня только Дания действительно оказывает существенное воздействие на строительство.

Она конечно же не отказывается выдавать разрешение на строительство «Северного потока – 2», но требует всё новых и новых заявок. Якобы, чтобы выбрать наиболее безопасный маршрут.

В середине апреля Копенгаген получил третью заявку на разрешение строительства по новому (юго-восточному) маршруту и документацию по воздействию газопровода на окружающую среду. Но так как ситуация давно вышла за пределы разумного, буквально через два дня после этого компания Nord Stream 2, отвечающая за реализацию «Северного потока – 2», подала документы в Апелляционный совет Дании. Требование местного регулятора, по мнению компании, являются чрезмерными и незаконными.

Сторонам предстоят разбирательства. И вполне вероятно, что действия датских властей действительно будут признаны незаконными. Также вероятно, что реализован будет северо-западный маршрут, заявка по которому подавалась еще летом прошлого года. Тогда проект «Северный поток – 2» будет запущен без задержек. А нынешнее заявление Nord Stream 2 о смещении сроков на 2020 год в связи с этим можно рассматривать как сигнал властям Дании, что те перегнули палку и вредят реализации проекта общеевропейского значения.

Заметна обеспокоенность действиями датских властей со стороны Германии и других стран, участвующих в реализации проекта. Фактически основные противоречия предстоит разрешить не России и Дании, а Дании и ее соседям по ЕС.

Но представим на минутку, что ситуация зашла слишком далеко и ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» действительно был перенесен на вторую половину 2020 года. Главным негативным последствием этого станет пусть и не критическое, но заметное удорожание проекта. При этом он не будет сорван, более того, даже сроки вывода газопровода на проектную мощность могут остаться прежними.

Дело в том, что «Северный поток – 2» — это лишь морская часть масштабной системы трубопроводов, соединяющей газовые месторождения полуострова Ямал и европейские страны. Сам по себе морской газопровод, даже будучи запущенным в срок (то есть в конце 2019 года), не сможет обеспечить поставки газа потребителям. Ему требуется сухопутная инфраструктура — продолжение на территории Евросоюза.

А это строящийся Eugal. На большей части маршрута он пройдет параллельно газопроводу OPAL. Тот в свою очередь служит сухопутным продолжением первого «Северного потока».

Теоретически в первой половине 2020 года может быть введена в эксплуатацию только первая из двух ниток Eugal. Вторая гарантированно заработает к концу года. То есть начать поставки по «Северному потоку – 2» можно будет только в первой половине 2020-го. А номинальная возможность эксплуатировать его на проектную мощность — с конца 2020-го. В действительности даже после запуска Eugal такая возможность появится не раньше второй половины 2021 года. Это совершенно ожидаемые, фактически запланированные сроки. От них в том числе отталкиваются и при оценках перспектив газового транзита через территорию Украины.

В связи с этим перенос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» на вторую половину 2020 года приведет лишь к синхронизации запуска морской и сухопутной частей российско-европейской газотранспортной системы.

Впрочем, скорее всего, решимость Nord Stream 2 защищать свои интересы в суде и давление на Данию со стороны Германии, а также других участников проекта сделают свое дело. И «Северный поток – 2» заработает по графику.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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