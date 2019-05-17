Винтокрылые премьеры: в Москве показали новинки вертолетной индустрии

16 мая в «Крокус Экспо» открылась 12-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2019. В ней принимают участие порядка 250 компаний из 19 стран мира. Премьерой открывшейся 16 мая в Москве выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2019 стал сверхлегкий вертолет R-34, разработанный отечественной компанией «Аэроэлектромаш» совместно с ОКБ «Ротор». Еще одной заметной новинкой стала пожарная версия российского вертолета «Ансат». Самые интересные экспонаты крупнейшей выставки вертолетной индустрии — в галерее «Известий»