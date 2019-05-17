Прямой эфир

Винтокрылые премьеры: в Москве показали новинки вертолетной индустрии

Выставка HeliRussia собрала в «Крокус Экспо» свыше 250 производителей из 19 стран
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
16 мая в «Крокус Экспо» открылась 12-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2019. В ней принимают участие порядка 250 компаний из 19 стран мира. Премьерой открывшейся 16 мая в Москве выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2019 стал сверхлегкий вертолет R-34, разработанный отечественной компанией «Аэроэлектромаш» совместно с ОКБ «Ротор». Еще одной заметной новинкой стала пожарная версия российского вертолета «Ансат». Самые интересные экспонаты крупнейшей выставки вертолетной индустрии — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017